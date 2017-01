Milan: Storari in, Gabriel e Luiz Adriano out. Ora tutto su Deulofeu

Operazioni minori, ma che erano comunque da definire e che il Milan ha sbrigato con largo anticipo. Adriano Galliani in queste ore ha definito diverse operazioni di calciomercato. La scorsa settimana è stato firmato il contratto per la cessione allo Spartak Mosca di Luiz Adriano. L'attaccante brasiliano è in queste ore in volo per Mosca e domani, dopo le visite mediche, diventerà ufficialmente un tesserato del club russo.

Sbloccata nella serata di ieri, invece, la trattativa col Cagliari relativa allo scambio di portieri. Marco Storari ha deciso di chiudere la sua carriera ricoprendo il ruolo di vice di Donnarumma al Milan. Gabriel, al contrario, di mettersi alla prova in Serie A col Cagliari: prestito di sei mesi nel club di Giulini e prolungamento di contratto col Milan fino al 2019. A conferma della stima reciproca.

Ufficializzato questo scambio, il mercato rossonero procederà più a rilento. Servirà a quel punto solo rinforzare l'attacco con un innesto a costo zero. Gerard Deulofeu è già stato chiesto all'Everton con la formula del prestito. Si attende la risposta del club di Liverpool, titubante perché vorrebbe liberarsi del canterano del Barça a titolo definitivo. Una formula non contemplata dal Milan: solo dalla prossima estate i rossoneri torneranno a investire in modo massiccio sul mercato.