Milan, Suso: "Bacca? Credo rimanga fino a giugno"

Nel corso di una lunga intervista a Marca,l'attaccante del Milan, Suso, ha parlato del suo momento. "Credo che sia il miglior anno della mia carriera, almeno finora. Non pensavo potesse finire così quando sono andato al Genoa, in Italia non sapevano ancora chi fossi, dopo il prestito invece avevo già mostrato delle buone cose. Non ho mai corso tanto come quando ero al Genoa. Bacca? Penso rimanga fino a giugno, anche se so che nel calcio cambia tutto in un momento".