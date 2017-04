Milan, Suso cambia idea: ora vuole più soldi per il rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il rinnovo di Suso sembrava essere ormai scontato e invece la situazione pare essere un po' più complicata del previsto. Adriano Galliani aveva trovato un accordo con lo spagnolo e lo aveva sottoposto ai cinesi, i quali lo avevo approvato. Tutto fatto? A quanto pare no, visto che ora quell’intesa non pare andare più bene al numero 8 milanista, il quale vorrebbe un’offerta economica più vantaggiosa. Se a febbraio, due milioni e mezzo di euro annui di stipendio erano sufficienti, ora Suso ne vorrebbe 500mila in più per firmare il rinnovo del suo contratto che scade nel 2019. Non si tratta comunque di un ostacolo insormontabile, ma è chiaro che in via Aldo Rossi speravano che la questione Suso fosse già sistemata e invece il nuovo ad Marco Fassone dovrà cercare di risolvere anche questa situazione. Lo riporta Tuttosport.