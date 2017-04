Milan, Suso: "Ho voglia di restare, i nuovi dirigenti sanno dove trovarmi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Suso, ala del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dopo il derby pareggiato 2-2: "Abbiamo avuto due-tre occasioni nel primo tempo, poi loro hanno realizzato due reti e la gara s'è complicata. Siamo felici per il punto conquistato".

Hai voglia di restare al Milan?

"Si, per me questo anno è stato bellissimo. Sanno dove trovarmi, poi in estate valuteremo".

Cosa serve a questa squadra?

"I nuovi dirigenti hanno detto che acquisteranno almeno due-tre giocatori, così da competere con tutte le squadre che sono davanti a noi".