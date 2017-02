Milan, Suso: "Momento non facile, tre punti contro il Doria. Obiettivo Europa"

Durante la diretta Facebook con i tifosi dedicata al neo arrivato Gerard Deulofeu è intervenuto Suso, che ha velocemente analizzato il momento attuale: "Non è molto facile, ma dobbiamo tornare a vincere già domenica contro la Sampdoria. Bonaventura? L'ho sentito, prima di arrivare al Milan ho avuto lo stesso infortunio. Deve stare tranquillo e pensare a recuperare. In questa stagione stiamo facendo meglio, dobbiamo fare di tutto per tornare in Europa".