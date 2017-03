Milan, tra i 100 e i 150 mln per il mercato. Obiettivo Aubameyang

© foto di Imago/Image Sport

Dopo aver reperito i fondi necessari per l'acquisizione del club, mister Yonghong Li insieme al futuro amministratore delegato Marco Fassone ha iniziato anche a delineare le strategie di mercato per rinforzare una squadra che vuole tornare al top sia a livello nazionale che europeo.

Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, a disposizione del Milan per rinforzare la squadra in estate ci saranno 100-150 milioni di euro. L'ex canterano Pierre-Emerick Aubameyang, attualmente al Borussia Dortmund, resta uno degli obiettivi principali.