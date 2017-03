© foto di Antonio Vitiello

E' partito il terzo bonifico da 100 milioni di euro. Come riporta Sky questa mattina la cordata che sta trattando l'acquisizione del Milan ha effettuato il pagamento dei 100 milioni di euro necessari per portare avanti la trattativa con Fininvest.

SES ha quindi ottenuto la proroga per l'esclusiva della trattativa, in attesa del prossimo 7 aprile quando il closing dovrebbe essere definito in tutti i suoi dettagli.