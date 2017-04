Milan, tre big per l'attacco: Morata, Benzema o Aubameyang

© foto di Insidefoto/Image Sport

Punta in alto il nuovo Milan cinese per quanto concerne la ricerca del nuovo attaccante. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono tre i nomi sui quali la dirigenza rossonera starebbe ragionando per il futuro: la prima idea porta il nome di Alvaro Morata, che piace molto anche al Chelsea di Antonio Conte. In più, ecco anche i profili di Karin Benzema e Pierre-Emerick Aubameyang, nel complesso difficili da convincere nel caso in cui il Milan non riuscisse a centrare l'Europa. L'attaccante gabonese del Borussia Dortmund, in ogni caso, potrebbe considerare fortemente una proposta rossonera, spinto dal gradimento per un ritorno in Italia. Quasi tramontata l'ipotesi Lacazette, per cui è nettamente in vantaggio l'Atletico Madrid. Sul "Cholito" Simeone, invece, alta la richiesta di Preziosi (25 milioni), valore impareggiabile anche per riflettere su un possibile affare sfumato con Lapadula (da sempre gradito al Grifone) in rossoblu.