Milan, tre grandi di Cina forti su Carlos Bacca

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

La Cina spinge forte per Carlos Bacca. Lo annuncia oggi Tuttosport: in primis lo Shanghai Shenhua, poi Tianjin e Guangzhou. Tre colossi a caccia del trentenne di casa Milan, col club deciso per adesso a tenerlo a meno di offerte irrinunciabili. Gli ultimi lumi e cifre arrivate da Oriente, però, possono lasciar chiaramente aperta qualsiasi ipotesi e per un'offerta da 30 milioni o superiore, lo status di incedibile di Bacca potrebbe cadere.