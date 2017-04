Milan, tutte le opzioni per il centrocampo: Fabregas primo obiettivo

© foto di Image Sport

Il Milan in estate si fionderà sul mercato anche per inserire in rosa un regista di primissimo livello. Secondo il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, Cesc Fabregas del Chelsea è il primo obiettivo. Col calciatore spagnolo c'è già un accordo di massima, ma non è lui l'unico obiettivo. Nel mirino della nuova dirigenza anche Luiz Gustavo (Wolfsburg), Corentin Tolisso (Olympique Lione) e Lorenzo Pellegrini (Sassuolo).