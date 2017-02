Milan, Tuttosport: "Deulofeu, il nuovo Mertens"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Parallelismo di Tuttosport che prende in oggetto il nuovo acquisto del Milan, Gerard Deulofeu, paragonandolo a chi, in questo campionato, ha fatto meglio di tutti gli altri, cioè Dries Mertens, ala del Napoli e della nazionale belga. Il Milan vuole provarlo come falso nove al posto di Bacca e Lapadula.