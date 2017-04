© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Balla il mercato dei terzini in casa Milan. Destinati alla permanenza, scrive Tuttosport, sia Ignazio Abate che Davide Calabria. In partenza, invece, ci sono sia Leonel Vangioni che Luca Antonelli. L'argentino piace in Spagna e al Genoa, l'ex Grifone non rientra più nelle prime gerarchie di Vincenzo Montella.