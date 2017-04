Milan, Yonghong Li: "Grazie Berlusconi. Torneremo sul tetto del mondo"

Yonghong Li, nuovo patron del Milan, si esprime così ai media cinesi, in particolare a zhibo8.cc: "Ringrazio Berlusconi e Fininvest per la fiducia e i tifosi per la pazienza, da oggi costruiamo il futuro. Passo dopo passo torneremo sul tetto del mondo", sono le prima ambiziosi dichiarazione dell'imprenditore, oggi rappresentato da David Han Li negli atti finali del closing.