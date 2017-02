Milan, Zapata: “Gara difficile, ma non molliamo mai. Bacca ok per il gruppo”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato dal microfono di Sky Sport, il difensore milanista Cristian Zapata ha parlato dopo il pari contro la Lazio. “E' stata una partita molto difficile, loro nel primo tempo erano messi bene. Siamo andati sotto nel punteggio, ma noi - ha detto il colombiano - non molliamo mai. Fino alla fine. Ce ne andiamo da Roma con un pareggio, molto importante per noi. Stiamo lottando per l'Europa, domenica avremo un'altra gara importante in casa. Era importante non perdere oggi, ora bisogna pensare alla partita contro la Fiorentina”.

Che calciatore è Gustavo Gomez? "E' un giocatore più aggressivo, va sempre ad anticipare, io guardo di più gli spazi".

Che momento vive Bacca? “Lui è tranquillo, un po' triste perchè non ha giocato oggi. Ma lui è sempre positivo per il gruppo”.