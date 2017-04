Milot Rashica, Europa e Serie A pronte a bussare in casa Vitesse

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima conferma arriva dal ct dell'Albania, Gianni De Biasi: "Milot Rashica è un giocatore straordinario. Ha grandi capacità ed è molto dotato tecnicamente. Va tenuto d'occhio perché è un giocatore di grande prospettiva". La seconda, sempre da chi lo conosce, viene dal suo ex allenatore al Vitesse, Rob Maas: "È un vincente nato che sa bene cosa vuole, e lo si vede in ogni partita che gioca. Lui va dritto verso l'obiettivo, ma lo fa in maniera positiva, è un piacere guardarlo". Referenze ottime, in sostanza, che conferma il perché numerose squadre – fra cui in Italia anche Lazio e Napoli – abbiano messo gli occhi su questo giovane talento nato in Kosovo.

Classe '96, il Vitesse è andato a pescarlo nell'estate del 2015 dal Futbollistik Vushtrria, investendo 300mila euro per il cartellino. E’ un destro naturale, ma può muoversi anche sulla fascia sinistra, con buona tecnica e cambi di marcia. Un tipo alla Callejon, come dicono gli addetti ai lavori. Già, il Napoli. Proprio una delle squadre che lo monitora da più tempo. Nonostante infatti Rashica abbia rinnovato a febbraio fino all'estate del 2020, questo non cancella l'interessamento azzurro. In attesa di capire chi tra le varie big d'Europa deciderà di togliere la maschera e fare un'offerta concreta per un giocatore che in molti descrivono come un predestinato.