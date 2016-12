Monaco, il muro Glik detta legge anche in Francia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Kamil Glik detta legge anche in Ligue 1. Il centrale polacco, ceduto in estate dal Torino, sta dimostrando tutto il suo valore nel campionato francese. Solido in difesa, letale in area di rigore avversaria. Glik ha già messo a segno 3 reti in campionato (l'attacco del Monaco, con 56 reti, è il migliore in Europa) ed una in Champions League. In difesa poi è una certezza, anche il reparto arretrato del club monegasco è un po' ballerino, con ben 20 reti subite in campionato (la peggior difesa fra le squadre di alta classifica). L'affetto per il Torino però è rimasto, con Glik che è legatissimo ai colori granata, come dimostra la visita del giocatore in occasione dell'ultimo derby con la Juventus.