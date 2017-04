Monaco, l'Inter ha messo gli occhi su Bernardo Silva

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter ha messo gli occhi su Bernardo Silva. E' quanto afferma Fichajes.com che indica come il gruppo Suning sia disposto a investire una grossa somma per un colpo di mercato. L'obiettivo numero uno è Bernardo Silva, 22enne centrocampista offensivo del Monaco messosi in luce con nove gol in 48 gare stagionali. Il portoghese, però, è seguito anche da altri club. Lo riporta Tuttojuve.com