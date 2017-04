Monchi: "C'è una proposta della Roma ma non è l'unica"

Ospite di Cinco Dias Vederjo Monchi, ds uscente del Siviglia da tempo nel mirino della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro: "La mia decisione di lasciare il club (il Siviglia, ndr) ha una doppia spiegazione. Sono stato qui per 29 anni, di cui 17 come direttore sportivo. Sono tifoso del Siviglia, ma avevo bisogno di cambiare aria e di fare un'esperienza diversa. Ora ho molte offerte, perchè quando si lavora per un club come il Siviglia si è valorizzati. Chiaramente il mio futuro non sarà in Spagna. C'è una proposta della Roma, che è la più vicina a me, ma non è l'unica offerta. Deciderò senza fretta. Non vado in cerca di soldi, ma di un progetto serio, andrò dove potrò lavorare al meglio".