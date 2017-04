Monchi su Barça-Juventus: "Dybala sarà determinante anche al Camp Nou"

L'ex direttore sportivo del Siviglia, Monchi, parla a Tuttosport in vista di Barcellona-Juventus: "Dani Alves ancora adesso se non è il migliore terzino destro in assoluto, è uno dei migliori. Parliamo di un giocatore con eccelse capacità fisiche e una formidabile visione di gioco, è competitivo ai massimi livelli. Sarà concentrato al cento per cento per garantire il massimo alla Juventus. Paragone Dybala-Messi? No, Dybala è Dybala e sta diventando un gran bel giocatore. Partita dopo partita sta mostrando e confermando qualità eccezionali. Paulo nel match d'andata contro il Barcellona ha segnato due gol e mi aspetto che possa rivelarsi determinante pure al Camp Nou: se si inserisce bene tra le linee può far male ai blaugrana. La Juventus dovrà fare la Juventus, come all'andata. Una cosa è certa: chi delle due passa poi si candida per arrivare in fondo alla Coppa".