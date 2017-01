Montella bada al sodo, con l’Udinese serve un Milan più cinico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una vittoria per tenere il passo dell’Inter e per acciuffare la Lazio. Il Milan oggi a Udine proverà a rifarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Juve e Napoli, sarà fondamentale riconquistare la vittoria per rimanere agganciato al treno Europa. I nerazzurri con il settimo successo di fila sono inarrestabili, mentre la Lazio di Inzaghi ne ha perse due di fila e questo potrebbe consentire al Milan di salire a quota 40 punti, proprio come i biancocelesti. Resta da scrutare cosa accadrà all’Atalanta e alla Fiorentina, le altre due pretendenti ad un posto in Europa League. E’ un weekend pieno di incroci importanti ma quello del Milan resta una prova fondamentale per alimentare la graduatoria. Lo stesso Montella in conferenza ha specificato che affrontare i friulani non sarà semplice, ne deriverà una partita sporca, piena di insidie, in cui il Milan dovrà avere la bravura di saperla gestire, a differenza delle ultime uscite stagionali. Quasi a voler ritrovare quel cinismo che ha contraddistinto la squadra prima della trasferta di Roma, quella freddezza sotto porta che ha portato i rossoneri a vincere contro Palermo e Crotone anche con sofferenza.

L’undici iniziale sembra essere delineato, con il ritorno della coppia difensiva formata da Paletta e Romagnoli (prima uno, poi l’altro, hanno saltato gli impegni contro Juve e Napoli). Saranno invece confermati Suso e Bonaventura ai lati di Bacca, con il nuovo acquisto Deulofeu destinato alla panchina, almeno inizialmente. De Sciglio tornerà ad occupare il ruolo di terzino sinistro mentre a centrocampo tra Pasalic e Bertolacci potrebbe spuntarla il primo. Montella in conferenza ha poi difeso a spada tratta i gioiellini Donnarumma e Locatelli, finiti nell’occhio del ciclone forse troppo frettolosamente. Spesso ci si dimentica che non hanno nemmeno vent’anni e che a questa età c’è spazio per imparare pur con qualche sbavatura.

Per quanto concerne il mercato, si complica l’affare Ocampos perché il Marsiglia non ha ancora dato il via libera per l’operazione in prestito gratuito. Il Milan aveva già l’accordo con il Genoa e con il giocatore e aspettava nella giornata di ieri il placet della società francese, fino ad ora non è ancora arrivato.