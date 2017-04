Mou bussa alle porte dello United: in estate sarà ancora super mercato

© foto di Imago/Image Sport

Per la seconda stagione consecutiva José Mourinho non può competere per la vittoria della Premier League. Disastrosa la scorsa stagione con il Chelsea l'anno scorso con conseguente esonero a metà cammino, una crescita altalenate quella dello United quest'anno che lotta per evitare di guardare la Champions nuovamente da spettatore (l'altra via sarebbe la vittoria dell'Europa League). Il tecnico portoghese sta costruendo piano piano un nuovo Manchester United, che ha dovuto scrollarsi di dosso le gestioni di Moyes e van Gaal, troppo dannose, e mattoncino dopo mattoncino sta ritrovando la sua dimensione. I risultati non sono stati sempre all'altezza del club inglese ma carattere, personalità e filosofia sono nuovamente consoni alla grandezza dello United e i meriti sono ampiamente dello Special One e i due trofei conquistati già a febbraio ne sono una prova.

Tuttavia il tecnico ha ben spiegato che la rosa attuale della squadra è ben lontana da quella che lui reputa completa e la rivoluzione dunque continuerà questa estate: sono andati via Depay, Schneiderlin e Schweinsteiger, tutti giocatori fortemente voluti da van Gaal e poco digeriti da Mourinho che invece ha le idee chiarissime e chiederà almeno cinque rinforzi alla dirigenza che sta preparando un'altra estate di super investimenti.

Da Griezmann, a Lindelof, passando da Ozil, James Rodriguez e Toni Kroos: i nomi che circolano intorno allo United sono tantissimi ma la qualificazione alla Champions League potrebbe essere l'ago della bilancia.