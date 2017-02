Muriel: "Penso alla Sampdoria, non al futuro. Mi godo questo momento"

© foto di Federico Gaetano

Luis Muriel, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky nella quale ha parlato del successo contro il Milan e non solo: "E' stata una gara normale, come tutte le altre. Abbiamo pensato solo a noi stessi. Con mister Montella lo scorso anno ho avuto un rapporto normale. Dopo il match ho parlato un po' con Zapata, erano un po' tristi per la sconfitta. Futuro? Spero di poter raggiungere i miei obiettivi, ora penso alla Sampdoria e non al futuro. Voglio godermi questo momento e fare di tutti per questa maglia".