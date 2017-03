Musacchio c'è. Il quasi rossonero frenato solo dai troppi infortuni

Il Milan piazza il colpo Mateo Musacchio. I dirigenti rossoneri hanno trovato l'accordo col Villarreal e col difensore argentino, ma tutto sarà formalizzato dopo il closing. Un colpo buono per il presente, ma anche per il futuro, visto che il rosarino deve ancora compiere 27 anni. I rossoneri da oramai diversi mesi sono dietro all'argentino, già la scorsa estate era lui uno dei nomi più caldi per la retroguardia rossonera. L'alta richiesta del Sottomarino Giallo bloccò l'operazione, ma il Milan ha continuato a tessere la propria tela e i frutti si vedranno il prossimo giugno. Difensore abile nella costruzione del gioco e con buon fisico, Musacchio ha spesso accusato alcuni problemi fisici che ne hanno frenato l'esplosione definitiva. Anche questa stagione gli stop non sono mancati, ma quando sta bene l'argentino è un titolare inamovibile di Fran Escribà. Non solo, visto che ultimamente è rientrato in pianta stabile anche nel giro della Nazionale. Nelle ultime due partite dell'Argentina ha giocato un tempo contro il Cile e tutta la gara disputate nelle alture boliviane. Un colpo di spessore internazionale, insomma, che al fianco di romagnoli potrebbe formare una coppia centrale di assoluta affidabilità.