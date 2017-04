Nainggolan, l'incedibile per tutti. Più di Strootman

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarebbe un sogno impossibile, anche per Suning e l'Inter. Radja Nainggolan non è sul mercato, essendo l'unico incedibile della Roma. Il perno su cui costruire il centrocampo, più di Strootman e forse con Franck Kessie. Nella scorsa annata, prima della cessione di Pjanic alla Juventus - a clausola rescissoria, non certo voluta - c'era anche il belga fra i possibili partenti. La valutazione era di più di 40 milioni di euro, con Antonio Conte pronto a presentarsi con un assegno corposo per portarlo al Chelsea. La storia, come è praticamente verificato, si ripete: anche stavolta i Blues vorrebbero acquistare Nainggolan, ma il tentativo è destinato a rimanere solo sulla carta: il Ninja continuerà quindi a rafforzare il centrocampo, con Monchi che proverà a rivoluzionare la squadra partendo proprio di lui.