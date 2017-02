Nainggolan: "Odio la Juve, non ci andrei mai. Alla Roma per vincere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Confronto tra Radja Nainggolan e i tifosi della Roma ripreso dal Corrieredellosport.it. Il centrocampista belga s'è soffermato sulla rivalità con la Juventus con parole che non passeranno di certo inosservate: "Io potevo andare via, ma sono contro la Juventus e la odiavo anche quando giocavo al Cagliari. Quando militavo nel club sardo non ho mai perso allo Stadium".

Successivamente, Nainggolan spiega il motivo per cui non vede di buon occhio i bianconeri: "Hanno sempre vinto con un rigore, un fuorigioco... Io sono venuto alla Roma per vincere contro la Juventus. Se non vinciamo lo Scudetto, vinciamo la Coppa Italia. Abbiamo due partite con la Lazio in semifinale di Coppa Italia e le vinceremo entrambe".