Napoli a caccia di terzini: anche De Sciglio nella lista dei giocatori seguiti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Su Il Mattino viene fatta una lunga lista di tutti i terzini seguiti dal Napoli viste le sempre più probabili partenze di Ghoulam e Maggio. Il primo nome è quello di Grimaldo del Benfica, ma la richiesta di 30 milioni per il cartellino è giudicata alta. In attesa di Andrea Conti, si segue la pista Jordan Amavi dell'Aston Villa e continua ad essere apprezzato pure Silvan Widmer dell'Udinese. Il nome nuovo, semmai, è quello di Mattia De Sciglio: l'esterno non ha intenzione di rinnovare col Milan e quando il club rossonero deciderà di metterlo sul mercato il Napoli si farà trovare pronto.