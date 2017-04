Napoli, a un passo il rinnovo di Mertens: fino al 2021, con clausola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dries Mertens e il Napoli, sempre più vicini al rinnovo. Fino al 2021, secondo quanto riferito da Il Mattino. Il blitz del manager del belga ha sbloccato la trattativa per il prolungamento, con clausola non altissima, ma neanche bassa quanto l'avrebbe voluta il giocatore. Una trattativa vicinissima alla fumata bianca, in parallelo a quella per il prolungamento del contratto di Lorenzo Insigne.