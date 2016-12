Napoli, adesso è il Bayern a tentare Ghoulam: rinnovo difficile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bayern Monaco tenta Faouzi Ghoulam, il cui contratto con il Napoli è in scadenza nel 2018. Il club tedesco ha messo nel mirino il terzino algerino ed è pronto ad approfittare in estate di una eventuale rottura tra il calciatore e il Napoli. Le parti non riescono a trovare un punto di intesa per prolungare l’accordo. Ghoulam, arrivato in Italia nel 2014, non ha mai rinnovato e guadagna 800.000 euro netti all’anno. Ora per accontentarlo servono circa 2,5 milioni anche perché il suo entourage, capeggiato dal fratello Samir, dopo aver ricevuto nel recente passato manifestazioni di interesse da parte di Psg e Real Madrid, è lusingato dall’ultima proposta del Bayern, che offre a Ghoulam 4 anni di contratto intorno ai 3 milioni di euro a stagione. Il Napoli, non vuol perderlo e pare disposto a garantirgli due milioni all’anno, sempre però che non sia già troppo tardi.