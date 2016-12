Napoli, ADL: “Gabbiadini? Errore di valutazione. Pavoletti, è fatta”

Attraverso il microfono di Premium Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato di mercato. “Pavoletti? Non dobbiamo fare promesse da marinai, abbiamo sempre detto che avremmo avuto bisogno di mettere a posto l'attacco da un punto di vista tradizionale. Come lei vede anche il falso nueve è diventato un vero nove e, quindi, stiamo già benissimo così. Adesso rientrerà Milik che ha fatto allenamenti fantastici e già calcia di destro e di sinistro. Non voglio fare false previsioni ma io dal 1° febbraio sono convinto che lo rivedremo sul campo, prontissimo per la sfida del Bernabeu contro il Real Madrid. Il problema è avere un'altra prima punta d'area di rigore. Questo è stato l'errore mio di valutazione negli anni passati. Gabbiadini col modulo di gioco di Mihajlovic ha funzionato, con quello di Benitez ha funzionato, quindi non posso rimproverargli nulla, ma i gol non sono tutto, le partite bisogna vincerle. Se segni e non vinci è peggio. Credo che Pavoletti adesso si avvicenderà in questi giorni per tutte le visite mediche. Ha avuto un risentimento al collaterale negli ultimi due mesi, sia sta riprendendo totalmente, dovrebbe essere pronto per allenarsi nei prossimi giorni, l'ufficialità arriverà dal 3 gennaio per queste dannate regole di cui abbiamo già parlato. Al netto di sorprese cliniche, direi che Pavoletti al Napoli è fatta", le parole riportate da Tuttonapoli.net.