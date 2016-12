Napoli, ADL annuncia: “Firmati i documenti, Pavoletti dal 27 sarà con Sarri”

© foto di Federico Gaetano

Aurelio De Laurentiis ha parlato anche a Radio Kiss Kiss Napoli. Il presidente del Napoli ha commentato l’imminente arrivo di Leonardo Pavoletti: “Ho firmato ieri i documenti col Genoa, stiamo aspettando che passi le visite mediche, visto che è un passaggio anche questo dovuto, poi dovrebbe cominciarsi ad allenare con la squadra. L’ufficializzazione in Lega per legge deve avvenire il 3 gennaio, ma già dal 27 sarà al lavoro con Sarri, in modo tale da potergli fare apprendere il tipo di calcio unico in Europa che sa fare il nostro maestro”.