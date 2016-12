Napoli, ADL sul San Paolo: “Lavori iniziati? Non so, Real evento storico”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Sono iniziati i primi lavori al San Paolo? Io non lo so. Se sono cominciati siamo a cavallo". Queste le parole, con una forte risata, di Aurelio De Laurentiis - presidente del Napoli - in merito alla prima parte di lavori allo stadio di Fuorigrotta ad opera del Comune di Napoli. Il patron azzurro, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha poi proseguito: "Speriamo bene, visto che l'impegno col Real è un evento storico, mi auguro che non accada niente di negativo e che al San Paolo potremo abbracciarci con delle belle coreografie che facciano dimenticare le difficoltà strutturali dello stadio".