Napoli, ag. Giaccherini: "No a Roma e Juve una lusinga immensa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Furio Valcareggi, agente del centrocampista del Napoli Emanuele Giaccherini, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spero vivamente che Emanuele possa giocare contro il Genoa, sta benissimo fisicamente e a Bologna lo abbiamo visto. Il fatto che Juve e Roma lo volessero e che il Napoli lo abbia ritenuto incedibile per noi è una lusinga immensa. Ma massimo rispetto per le scelte di Sarri, che sta facendo cose straordinarie: gli azzurri hanno la miglior rosa del campionato, a metà campo nessuno è come loro, e in attacco chiunque gioca fa gol".