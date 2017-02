Napoli, ag. Jorginho: "Col Real Madrid deve giocare titolare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “Se il Napoli continua come sta giocando può mettere in difficoltà la Juventus. Jorginho titolare contro il Real Madrid? E’ importante che parta dal 1’,perché tiene bene palla e così il Real attaccherebbe meno. Ma ora c’è la partita col Genoa, che per ora è più importante”.