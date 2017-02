Napoli, ag. Koulibaly: "È pronto. Lo Scudetto? Farebbe qualcosa di speciale"

Bruno Satin, procuratore del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Penso che domani sarà titolare, così come contro il Real Madrid. Sono due sfide importanti. Il giocatore si è riposato dopo la Coppa d'Africa, ora è pronto per giocare".

Chiosa sull'obiettivo Scudetto: "Il Napoli ha tante opzioni, per come sta giocando può succedere qualunque cosa. Anche il grande Real Madrid deve sapere che non sarà facile. In caso di Scudetto Kalidou si inventerebbe qualcosa di speciale".