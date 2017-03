Napoli, Albiol: "Dispiace per i tifosi. Ramos difficile da marcare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raul Albiol, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di As, per commentare la sconfitta patita dagli azzurri contro il Real Madrid: "Ramos è difficile da marcare, basta guardare le statistiche. Ha un ottimo salto ed un ottimo colpo di testa. Sapevamo del pericolo che poteva creare ma non solo lui, anche Cristiano Ronaldo. Peccato perché avevamo fatto un ottimo primo tempo, dobbiamo dimenticare oggi e andare avanti. Il primo tempo? Abbiamo fatto di tutto per non far sentire il Real Madrid a proprio agio. Nella ripresa abbiamo avuto una disattenzione ed è arrivato il gol da calcio d’angolo, poi ancora un altro errore ed un altro gol. Congratuliamoci con il Real, l’unico dispiacere è non aver dato una gioia ai tifosi. L’atmosfera qui è sempre sorprendente, il calcio viene vissuto nel vero senso della parola".