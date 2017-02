Napoli, Albiol su Sarri: “Grande allenatore, simile ad Aragones”

© foto di Federico De Luca

Attraverso Uefa.com, Raul Albiol ha parlato del suo tecnico al Napoli. Queste le parole del difensore su mister Sarri: “ E' molto simile a Luis Aragonés per come si comporta e come gestisce la squadra. Ovviamente è molto più giovane, circa 20 anni di differenza, e quindi ha idee diverse su tattiche e modo di giocare, ma ama il possesso palla come Luis Aragonés che con la Spagna nel 2008 e 2009 ha reso famoso il tika-taka in tutto il mondo. Sarri fa giocare le sue squadre sempre all'attacco. E' un grande allenatore, piace a me e a tutta la squadra. Ci piace il suo metodo e si vede dai risultati. Speriamo di raggiungere i nostri obiettivi, è dura perché siamo sempre chiamati a dare il massimo, ma vogliamo un trofeo e Sarri lo vorrebbe più di tutti. Lavora come un pazzo per far vincere il Napoli. E' arrivato con un approccio positivo e l'intera rosa è rimasta subito ben impressionata. Non siamo partiti bene, ma solo perché ha un metodo di lavoro speciale e ci è voluto del tempo per adattarci. Ma siamo migliorati costantemente e adesso gli siamo grati per i metodi che ci ha insegnato e continueremo a lavorare duramente fino al termine della stagione”, le parole dell'ex Real Madrid.