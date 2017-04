Napoli, Allan: "Era da un po' che non segnavo, non ci ho pensato due volte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allan ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine del successo di ieri contro l'Udinese, chiuso da una sua rete: "Abbiamo fatto una grande partita, complimenti a tutti davvero, anche ai tifosi che sono stati come al solito splendidi. È stato importante finire un’altra partita senza prendere gol, vuol dire che stiamo crescendo. Era da un po’ che non segnavo, mi è arrivata la palla e ho tirato senza pensarci due volte, sono felicissimo di questo ma ancora di più dei tre punti, una vittoria che ci permette di continuare ad inseguire il secondo posto. Noi dobbiamo pensare a continuare a fare il nostro calcio, pensando prima di tutto a vincere, e poi sperare in uno sbaglio della Roma".