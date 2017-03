Napoli, Allan: "I dettagli cambiano le partite. Usciamo a testa alta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Napoli Allan ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss al termine della gara contro il Real Madrid: "Abbiamo giocato un gran primo tempo, fatto una grande partita, possiamo senza dubbio giocare alla pari con tutte le squadre più forti, questa prestazione ci dà la consapevolezza per proseguire bene la stagione. Fa male prendere gol su palla ferma, ci siamo allenati tanto, ma sono cose che succedono. Credo sia solo un fatto mentale, nel primo tempo il Real non ha creato niente, sono piccoli dettagli che cambiano le partite, dobbiamo essere più concentrati, ma questo è solo un punto di partenza, l’anno prossimo vogliamo rigiocare la Champions e partite come questa. Siamo rammaricati per il gol preso, dispiace per tutti i tifosi, per l'affetto che ci hanno dimostrato, ma usciamo a testa alta. Ho saputo solo un'ora e mezza prima della gara di giocare, sono rimasto molto contento, sognavo di giocare una gara come questa".