Napoli-Atalanta, Giuntoli seguirà con attenzione Kessié e Conti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoli-Atalanta apre il turno di Serie A, ma il pensiero va sempre al mercato e ai possibili affari che potrebbero essere combinati dai due club in scena oggi alle 18 al San Paolo. La Dea, sottolinea Tuttonapoli.net, ha due giocatori che fanno gola al Napoli: il classe '96 Frank Kessié e il classe '94 Andrea Conti. Il primo, centrocampista fisico ma dotato di buona tecnica, si paragona a Michael Essien e piace per la sua forte personalità, oltre che per la giovane età. Il secondo, terzino destro, è stato accostato al Napoli quando Alberto Grassi (21) si trasferì in azzurro, ovvero un anno fa. Da allora è esploso in Serie A ed oggi non è solo un esterno ma sa fare tutto: gol, assist e lavoro per i compagni. Giuntoli annota tutto e oggi avrà occhi soprattutto per loro.