Napoli, bloccato Pavoletti: problemi sui diritti di immagine

© foto di Federico Gaetano

C'è un piccolo (?) intoppo legato a Leonardo Pavoletti, attaccante di proprietà del Genoa. Le visite mediche con il Napoli erano previste per la mattinata, poi slittate alle ore 13. Ora pare che il trasferimento possa avere un ulteriore rallentamento - se non uno stop - per questioni legate ai diritti di immagine del calciatore ex Sassuolo e Varese.