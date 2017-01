Napoli, braccio di ferro per Gabbiadini. Il club azzurro resiste

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Braccio di ferro per Gabbiadini, il Napoli resiste”. Titola così Il Mattino nelle proprie pagine sportive, sottolineando che il Southampton ha offerto 16 milioni di euro - con due milioni legati alle presenze in Premier - e non ha intenzione di rilanciare. Il club di Aurelio De Laurentiis è partito da una richiesta di 25 milioni di euro ed è disposto soltanto parzialmente a rivedere le posizioni: in poche parole si potrebbe chiudere il discorso a 20-21 milioni ma non al di sotto dei 20. Ha chiesto notizie lo Schalke 04, propenso ad aprire il discorso partendo dalla base di un prestito con diritto di riscatto: formula non gradita agli azzurri. C'è anche il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, ma la destinazione cinese non è gradita al calciatore che - a questo punto - rischia anche di restare a Castel Volturno.