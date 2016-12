Napoli, c'è Leandrinho: in Italia a inizio gennaio, poi l'ufficialità e in gruppo

Fonte: GianlucaDiMarzio.com

Dopo aver svolto le visite mediche a metà dicembre, per l'arrivo di Leandrinho al Napoli manca solo l'annuncio ufficiale. Il giocatore, attualmente in forza al Ponte Preta, si trova in Brasile per sistemare le ultime pratiche burocratiche, per poi arrivare in Italia nei primi giorni di gennaio e mettersi a disposizione di Maurizio Sarri, con il contratto che a quel punto sarà già depositato.