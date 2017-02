Napoli, c'è un cannibale nella macchina "macinarecord"

© foto di Insidefoto/Image Sport

All’interno di un contesto molto spesso opinabile e per questo suscettibile di considerazioni opposte anche sullo stesso argomento, c’è un giocatore che sembra in grado di mettere tutti sullo stesso piano. Già, perchè Dries Mertens non fa grosse differenze, soprattutto quando si tratta di trafiggere i malcapitati portieri che gli si trovano di fronte. La tripletta contro il Bologna, del resto, non è stata che il suggello ad una porzione di campionato che sarebbe dovuta essere di emergenza e che invece si è tramutata nella consacrazione del folletto belga. Dai dubbi sulla possibilità di poterlo far coesistere come “Falso nueve” all’interno di un tridente che arrivasse a comprendere Insigne e lo Stakanovista Callejon, al cannibale che è stato in grado di fagocitarsi dapprima Gabbiadini, poi il fantasma di Higuain, ed infine anche la concorrenza di Milik e Pavoletti che giocoforza, arriveranno inevitabilmente dopo le sue magie nelle gerarchie del tatticamente intransigente Maurizio Sarri. Non bastasse l’efficacia, Mertens ci aggiunge la classe e lo spettacolo, facendo parlare di sé e del Napoli anche in luoghi d’Europa in cui si era soliti guardare con snobismo al pragmatismo del nostro torneo. Un esempio su tutti? Madrid. Con i quotidiani sportivi spagnoli pazzi del folletto belga, e quel mix di ammirazione e timore che sconfina nell’ansia di doversi trovare di fronte, tra così poche settimane, la macchina macinarecord organizzata da Sarri. Quella che ha nel motore il record assoluto di gol segnati a questo punto del campionato, e che vanta il capocannoniere del torneo nelle proprie fila. Uno nato per non fare il centravanti, ma che sembra essersene dimenticato. Al Napoli e a Mertens, va benissimo così.