Napoli, Callejon: "Real? Presto. Mou, gran rapporto. E Zidane non sorprende"

Fonte: TuttoNapoli.net

Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, l'esterno offensivo del Napoli José Maria Callejon ha ricordato ovviamente il proprio passato con la maglia del Real Madrid, prossimo avversario in Champions League.

Era la partita che voleva?

"Sinceramente sì, sognavo di tornare a giocare al 'Bernabeu'. Certo, non mi aspettavo accadesse subito: agli ottavi è presto per beccare il Madrid, ma il sorteggio ha voluto questo. Temo tutto di quella squadra. È la migliore squadra del mondo, bisogna stare attenti, praticamente, a tutto".

Che compagno di squadra è Cristiano?

"Una persona assolutamente normale, semplice. Un gran lavoratore: arriva per primo e va via per ultimo. Quando mi allenavo con lui, cercavo sempre di rubargli qualche segreto. Non capita tutti i giorni di lavorare col migliore al mondo".

Il tuo allenatore a Madrid fu Mourinho.

"Ho un grande rapporto con lui, ma della gara non abbiamo parlato".

Come giudica Zidane come allenatore?

"Sta facendo benissimo, ma non mi ha sorpreso. È stato un calciatore spettacolare e come tecnico sapevo che lo sarebbe stato altrettanto".