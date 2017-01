Napoli, caso Giaccherini destinato a rientrare: per il club non è sul mercato

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Da mercoledì è a sorpresa il giocatore più chiacchierato sul mercato. Emanuele Giaccherini fatica ad accettare il pochissimo spazio a disposizione e dopo l'esclusione nei quarti di finale contro la Fiorentina l'agente del giocatore è uscito allo scoperto, chiedendo pubblicamente la cessione senza troppi giri di parole: "Ho capito che Emanuele non giocherà mai. Io e Sarri siamo amici, non c’è nessuna polemica con lui ma chiederò di trovare una soluzione per andare via. Giaccherini è un giocatore conosciuto - le parole di mercoledì a Kiss Kiss Napoli di Furio Valcareggi -, io purtroppo vedo che non gioca mai, con Giuntoli c’è un discorso di stima ed a fine settimana ci vedremo".

L'appuntamento in realtà è in programma quest'oggi a Castelvolturno, anche perché le parti si vedranno pure per altri motivi (la definizione dell'affare Zerbin, giovane classe '99 prelevato dal Napoli e che verrà girato in prestito al Carpi), ma il caso Giaccherini è destinato inevitabilmente a rientrare. Sul giocatore c'è l'interesse della Roma, il Genoa potrebbe pensarci, ma per il Napoli non è sul mercato, a maggior ragione a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Anche perché numericamente sugli esterni dopo Roberto Insigne andrà via anche Omar El Kaddouri, in scadenza di contratto a giugno, e - nonostante il poco spazio - di Giaccherini c'è bisogno in organico.

Del resto anche l'agente del giocatore ha fatto intendere già dal day after del match con i viola, alla radio ufficiale del club, che da parte del Napoli non c'è la volontà di cederlo. "Io devo cautelare la carriera di un giocatore come Emanuele, che si ritrova ad essere la quinta scelta dopo un Europeo giocato a grandissimi livelli. Cercheremo di trovare una soluzione e pressare il Napoli, anche se non so se riusciremo ad ottenere qualcosa". Ed ancora: "C'è il no assoluto del Napoli alla cessione, ma proveremo a spiegare che non c'è spazio in attacco". Intanto, nonostante la panchina nel match di Coppa Italia, non si esclude che Giaccherini dopo tanti spezzoni possa trovare la seconda maglia da titolare domenica col Palermo, magari nel suo ruolo naturale a sinistra sostituendo Insigne che potrebbe tirare il fiato dopo tante gare consecutive.