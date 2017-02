Napoli, Ceballos e un futuro incerto: "Il Betis ancora non mi ha chiamato"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il centrocampista del Betis Dani Ceballos, obiettivo di mercato del Napoli, ha parlato così del suo futuro a Estadio Deportivo: "Il mio futuro al momento è al Betis. Non si può dubitare del mio 'beticismo'. Ho sempre dato tutto per questa maglia, anche se al momento non ho ricevuto nessuna chiamata dal club per parlare di cosa succederà".