Napoli, consiglio di Carli a Sarri: è Diousse

© foto di Federico De Luca

Il Mattino dipinge un nuovo scenario di mercato per il centrocampo del Napoli. Il direttore sportivo dell'Empoli, Marcello Carli, avrebbe consigliato a Maurizio Sarri di acquistare Assane Diousse, giovane mediano della formazione azzurra. Pare, invece, che non ci siano possibilità per Franck Kessie, vicino all'approdo alla Roma per una cifra da 27 milioni di euro.