Napoli, dall'abbondanza all'emergenza difesa: Tonelli verso l'esordio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se in attacco il Napoli in estate non ha voluto cautelarsi con una terza punta fisica alle spalle di Milik e Gabbiadini, le cose non sono andate di certo allo stesso modo per la difesa. Per molti sembravano troppi cinque centrali difensivi, nonostante le tre competizioni da affrontare, con Tonelli a fare finora da spettatore tenendosi in forma poi con la Primavera. Ad oggi, invece, si può dire che è stata una scelta valutata e forse pure corretta. Era preannunciata la partenza infatti di Kalidou Koulibaly, anche se a conti fatti ha già salutato da due partite, dopo l'infortunio rimediato a Cagliari. Un'assenza non da poco, evidenziata dai sei gol subiti nelle ultime due partite, ma i problemi per Sarri non finiscono qui.

Con quattro centrali almeno per un mese (la finale di Coppa d'Africa è in programma il 5 febbaio), Maurizio Sarri alla prima gara del 2017 con la Sampdoria dovrà subito fronteggiare l'emergenza. Raul Albiol infatti sarà squalificato, col giallo rimediato a Firenze, e Vlad Chiriches ha rimediato un infortunio muscolare al flessore che andrà valutato, ma che non promette nulla di buono. Ad oggi la coppia titolare per la prossima partita sarebbe inedita: Maksimovic, non ancora a pieno nei delicati movimenti della linea difensiva di Sarri, e Tonelli, ristabilito ormai da due mesi dopo un periodo molto complicato per dei fastidi al ginocchio che portarono poi il Napoli a forzare col Torino per Maksimovic a fine mercato. Se Chiriches non dovesse recuperare, in panchina all'occorrenza ci sarebbe solo il giovane Lasicki, Under 21 polacco che il club però vorrebbe mandare in prestito per dargli continuità.