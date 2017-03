Napoli, dall'Algeria: Mendes spinge Ghoulam verso il Real Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il rinnovo di contratto è sempre più problematico, per questo continuano le voci di un futuro lontano da Napoli per Faouzi Ghoulam. Le ultime indiscrezioni giungono direttamente dall'Algeria, con la stampa locale che scrive della possibile strada che condurrebbe il terzino al Real Madrid. Il quotidiano Le Buteur rivela infatti il forte interessamento dei blancos per l'esterno difensivo dei partenopei. Una pista sponsorizzata da Jorge Mendes, in procinto di diventare nuovo agente del terzino algerino. Anche Zinedine Zidane avrebbe espresso gradimento per il calciatore, che sarebbe corteggiato anche da Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, ma avrebbe dato la sua preferenza al Real Madrid.