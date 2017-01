Napoli, dalla scugnizzeria il centravanti: ecco Antonio Negro

© foto di Federico De Luca

Nella "scugnizzeria" del Napoli si sta mettendo in evidenza Antonio Negro. Centravanti di stazza (188 cm), lo scorso anno si è messo in evidenza segnando 22 reti nel campionato Primavera. Numeri che non hanno lasciato indifferente Maurizio Sarri, che lo ha voluto con sé nella trasferta di Brugge nella scorsa Europa League. Classe 1998, nativo di Marcianise (CE), Negro ha mosso i primi passi alla scuola calcio "Maurizio Lanzaro", venendo poi preso nel 2012 dal Napoli dove ha iniziato la trafila. Dopo il boom dello scorso anno, Negro è rimasto anche quest'anno con la Primavera di Giampaolo Saurini, dove ha potuto misurarsi a un livello più competitivo per i pari età come quello della UEFA Youth League. Prima punta nel 4-3-3, fisicità e un buon destro sono le sue armi migliori, così come la freddezza nei calci di rigore. I tecnici delle giovanili si sono accorti di lui, facendolo giocare in Under 15 e Under 16.